Минус 15 лет: Боня кардинально изменилась после возвращения в Россию
По словам Бони, Москва напитывает ее молодой энергией. "Это город с безумным ритмом жизни, где ты постоянно находишься в движении и не можешь расслабиться ни на минуту. С одной стороны, это утомляет, с другой – придает сил", – поведала звезда в своем Instagram.
Боня призналась, что столичная суета позволила ей скинуть еще два-три килограмма. Таким образом, Виктория сейчас в том весе, в котором была в 23-24 года.
Звезда неоднократно заявляла, что в ее красоте "виновата" природа, а не пластические хирурги. Боня заверила, что все поколения женщин их семьи славились красотой.
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Я заметила, что Москва напитывает молодой энергией. Это город с безумным ритмом жизни, где ты постоянно находишься в движении и не можешь расслабиться ни на минуту. С одной стороны, это утомляет, с другой - придаёт сил. В итоге, я скинула ещё 2-3 кг и сейчас в том весе, в котором была в 23-24 года. Может, только у меня Москва - это вечная гонка, а у вас совсем иначе? Делитесь, с чем вы ассоциируете Москву?
Ранее Виктория Боня рассказала, как оказалась на дне рождения у известного бразильского футболиста Неймара. Экс-участница "Дома-2" отметила, спортсмен сам прислал ей приглашение, от которого она не смогла отказаться.
Модель прилетела на торжество в Париж, где был организован дорогой фуршет. "Я стояла за стоечкой и общалась с общими друзьями. Какая-то русская девочка, видимо, увидела меня и сфотографировала. Потом слила информацию желтой прессе. Написали, что я объедки ела. Ну если канапе и фуа-гра – это объедки, то ладно", – возмутилась знаменитость.
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