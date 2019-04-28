Даже на Пасху знаменитости умудряются оказаться в центре скандала. О самых душераздирающих драмах, неприятных коллизиях и моментах триумфа звезд читайте в подборке "Дни.ру" – последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 28 апреля 2019 года.



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