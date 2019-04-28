Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 28 апреля 2019 года
Пугачева одарила проигравших в "Голосе" детей
Алла Пугачева пригласила в ресторан четверых финалистов шоу "Голос" после их проиграл дочке Алсу. На встрече присутствовали Нино Чеснер и Роберт Багратян, пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на источник.
По словам собеседника издания, Примадонна вручила детям в утешение по "Золотой звезде Аллы Пугачевой" – это золотой кулон, диплом и денежная премия. Размер ее вырисуется в зависимости от пожеланий самой певицы. Премия была учреждена в 2005 году, уточняет издание.
Материал дополняется.
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 28 апреля 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.
С эфира сняли фильм о победе Микеллы Абрамовой на шоу "Голос. Дети"
Актрису не видели даже соседи
Звезде хорошенько досталось
Музыкант призвал перепроверить результаты голосования в финале шоу "Голос. Дети"
Популярные темы форума
почему у нас плохой менталитет,и почему мы живём бедно?
Зеленский стал президентом Украины!
Хочет сумку за 200 тысяч
Мужья -тираны
Где найти достойную женщину?
дочь строит глазки моему мужу
Думаете как: убила старуха Диану, старуха убила Диану, Диану старуха убила, Диану убила старуха, убила Диану старуха, старуха Диану убила?
Пасс
ИЗОЛЯЦИЯ РУНЕТА
Не предложил выплатить мою ипотеку
Почему осуждают?
Мигранты..это зло?
бедный муж
Вопрос админу
Ищу девушку
Выйти замуж,это противно.
Собачники афигели
СССР разделили,даже нас не спросили!
девушки кто жил с новым олегархом,ну и как там?
Юбка или джинсы?
Когда замуж?
Как часто ранние браки распадаются?
Нет секса в отношениях
Почему все хотят изучать английский?
Хочу Ребенка
Арендная магазина ,почему так дорого снять место?
Жениться лучше на мусульманке.
Какая диета при колите кишечника?
Беременна от бывшего
Голливудская диета