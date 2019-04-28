Дочь впервые заговорила после смерти Началовой
Выпуск посвятили памяти артистки. В студии собрались ее друзья, коллеги и близкие. Так, в записи программы приняли участие отец Юлии Виктор Началов, ее дочь Вера Алдонина, PR-директор умершей певицы Анна Исаева, а также многие ее коллеги по творческому цеху.
12-летняя наследница Юлии Началовой зашла в студию ток-шоу с улыбкой на лице. Девочка рассказала Андрею Малахову о своих успехах. "Я была на конкурсе Чайковского, а сейчас в школе у нас будет День музыки. Игра на фортепиано очень дополняет меня. Это часть меня. Я как-то стою перед выступлением. У меня уже нет волнения…", – рассказала Вера Алдонина.
Дедушка девочки отметил, что у нее отличные музыкальные данные – не хуже, чем у Юлии Началовой. По его словам, главное, чтобы было желание этим заниматься.
Также на передаче дочь Юлии Началовой заявила, что мечтает стать актрисой. "Я, конечно, не могу сказать, что точно не буду певицей, потому что все может измениться. Я в детстве еще говорила, что хочу стать как мама, но с уклоном на актрису. Сейчас примерно так же", – поделилась Вера Алдонина.
Виктор Началов отметил, что внучка героически переносит смерть матери. "Она держится лучше всех нас. Хотя ей тяжело. Иногда она нервничает. Видно, что она не в своей тарелке немножко", – поделился отец Юлии Началовой. Он добавил, что сейчас девочку от грустных мыслей отвлекает школа. "С ее отцом Женей мы тоже всегда на связи", — рассказал Виктор Началов.
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