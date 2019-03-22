Решившаяся на откровения Глюк'оZа высказалась о беременности
Подписчики Глюк'оZы в Instagram потирают руки: теперь-то они узнают о своей любимой певице все. Наталья Чистякова-Ионова открыла в микроблоге рубрику "Задайте мне вопрос".
Как и следовало ожидать, самым популярным стал вопрос о беременности. Планирует ли Глюк'оZа третьего ребенка и когда? "Помнится, вы хотели сына – почему не рожаете?" – довольно бесцеремонно интересовались фанаты.
Певица не стала укорять подписчиков за "неудобные" вопросы. Ответила Глюк'оZа кратко. "Всему свое время", – написала звезда.
Напомним, Глюк'оZа уже более 12 лет состоит в браке с Александром Чистяковым. У счастливой пары двое детей. Наталья Чистякова-Ионова недавно рассказывала, что в воспитании дочек придерживается трех правил. Это уважение к взрослым, доброта и целеустремленность.
В том же недавнем интервью Глюк'оZу спросили о третьем ребенке. Певица ответила, что время пока не пришло. Конкретных планов – родить к какой-нибудь определенной дате – у них с супругом нет.
Пока же Глюк'оZа развлекается, публикуя в соцсети откровенные снимки. Певице есть чем похвалиться – в свои 32 года она выглядит потрясающе и сама об этом знает. На днях Глюк'оZа представила поклонникам пикантную фотосессию в ванной, последовав примеру другой звезды – Кристины Асмус.
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