"Нет никакой печали": Шаляпин без капли сожаления похоронил отца
Выяснилось, что совсем недавно в семье Шаляпина случилась трагедия – умер отец певца Андрей Захаренков. Однако больше всего публику шокировало то, как Прохор простился с близким человеком.
Артист признался, что тайно похоронил родителя – на это были свои причины. Шаляпин не испытывал ни капли жалости к отцу. Всему виной тяжелое детство вокалиста, за которое он "благодарен" именно Захаренкову.
По словам Прохора, его жизнь с отцом напоминала ад. До последних дней жизни отца Шаляпин не мог простить его за сломанное детство. "Честно говоря, я хотел это все втайне держать до 40 дней. Никому не говорить. И вообще мне не хочется об этом говорить. Это просто недоразумение моей жизни. Когда мне об этом сообщили, у меня сначала был шок. А потом я поймал себя на мысли, что у меня даже нет никакой печали", – рассказал он в эфире программы "Прямой эфир. Андрей Малахов".
Ранее Прохор Шаляпин откровенно рассказал о том, как развиваются их отношения с пианисткой. Певец и Виталина Цымбалюк-Романовская встречаются уже семь месяцев.
По словам артиста, в их отношениях царят гармония и взаимопонимание. Он отметил, что с избранницей почти не ссорится. Но один крупный конфликт с Виталиной Цымбалюк-Романовской у Шаляпина все-таки был.
Ссора между звездами произошла в самом начале их отношений. Прохор Шаляпин рассказал о том, что стало ее причиной. "Была ситуация, когда показалось, что Виталина меня недостаточно ценит. А я – за взаимное уважение и равноправие. Разозлился", – цитирует исполнителя СМИ.
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