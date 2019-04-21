"Аполлон!": Шаляпин восхитил "голым" фото из бани
На снимке исполнитель сидит на деревянной скамейке в бане. Певец запечатлен в кадре в одних плавках. "Счастливых выходных", – обратился к своим поклонникам Прохор Шаляпин. К подписи он добавил хештег #отличное настроение.
Большинство пользователей оценили подтянутую фигуру артиста и осыпали его комплиментами. "Проша! Ты как всегда обворожительный!", "Какой сексуальный!", "Просто Аполлон", – написали они. Одна из подписчиц поинтересовалась, почему исполнитель отправился в баню без своей верной спутницы Виталины Цымбалюк-Романовской.
Другие комментаторы предположили, что певец решил взять пример с балерины Анастасии Волочковой, которая тоже любит проводить время в бане. "Волочкова два", "Это трендовая фотка. Первооткрыватель этого жанра – госпожа Волочкова. Ждем шпагата из сауны!", – делились мыслями пользователи.
Ранее известная пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская разместила трогательный совместный видеоролик с исполнителем Прохором Шаляпиным. На записи влюбленные целуют друг друга в губы. Бывшая супруга Армена Джигарханяна сообщила, что их роман уже длится целый год. Пользователи поздравили пару с важной датой.
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