Саша Савельева родила первенца
Саша Савельева и Кирилл Сафонов стали родителями. Как утверждает PeopleTalk со ссылкой на свои источники, у звездной пары родился сын. По некоторым данным, мальчик появился на свет в Израиле. Туда популярная исполнительница отправилась незадолго до родов. Кстати, в Тель-Авиве у Савельевой и Сафонова есть недвижимость. К тому же Израиль славится своими специалистами в области гинекологии.
Напомним, о беременности Саши Савельевой стали говорить с начала декабря 2018 года. Поклонники обратили внимание, что артистка отдает предпочтение свободным нарядам, скрывающим фигуру. Певица перестала выходить на сцену и появляться на светских мероприятиях. А недавно группа "Фабрика" появилась на публике в новом составе – место Савельевой заняла другая певица.
Саша Савельева уже восемь лет счастлива в браке с актером Кириллом Сафоновым. Отметим, что актер на десять лет старше своей избранницы. Знаменитости поженились тайно, церемония состоялась в сказочно красивой московской усадьбе Царицыно. Позднее новобрачные отпраздновали это событие с друзьями и коллегами. У Сафонова есть дочь от прошлого брака.
Саша Савельева призналась, что она не из тех знаменитостей, кто выставляет свою жизнь напоказ, демонстрируя красивую витрину. Она предпочитает ничего не скрывать и не притворяться тем, кем не является.
"У меня такие же, как и у вас, заботы, проблемы, переживания. Я точно так же плачу, злюсь, люблю. Негодую, порой плохо себя чувствую, улыбаюсь. В моей голове роятся 150 миллионов ежедневных вопросов, кое-какие из них мне просто взрывают голову, не дают спокойно жить. Я ищу смысл жизни и прихожу к выводу, что, возможно, его и нет. Возможно, смысл жизни – в самой жизни, без каких-либо поисков", – недавно написала у себя в Instagram Саша Савельева.
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