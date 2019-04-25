Караулова раскрыла их с Киркоровым секрет
Недавно у Юлианны Карауловой был день рождения. Иван Ургант поздравил артистку и вручил вместо торта холодец со свечками. Шоумен сделал это специально – подобное блюдо не вызывает у исполнительницы аппетита. Однако певица все же попробовала студень. А еще рассказала о своем прошлом.
С четырех до 11 лет Караулова жила в Болгарии, где работал ее отец. За это время она выучила болгарский язык, но, когда семья покинула страну и уехала в Россию, навыки быстро потерялись. Юлианна отметила, что прекрасно понимает болгарский, но говорить уже не может.
Узнав об этом, на помощь ей пришел Филипп Киркоров. Поп-король отечественной эстрады предложил при встрече говорить только по-болгарски. Этот маленький секрет позволил им с Филиппом Киркоровым спокойно обсуждать то, что не предназначено для посторонних ушей, или просто беседовать на общие темы, пояснила певица.
Добавим, что артистке исполнился 31 год. "Кажется, все только начинается (но это не точно). Мне есть к чему стремиться и куда расти, и это прекрасная новость, я считаю. Впереди темный лес, но от этого интереснее", – написала Юлианна Караулова на своей официальной странице в Instagram.
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