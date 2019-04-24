Знаменитый боец сразил Запашного за секунду
Эдгард Запашный и чемпион мира по смешанным единоборствам решили попариться в бане. Во время дружеской посиделки приятели решили сразиться в армрестлинге.
Боец ММА снял поединок на видео. Емельяненко сцепился левой рукой с Запашным. Спортсмен буквально за секунду смог сразить дрессировщика. Проигравший стал оправдываться, что боец удобнее устроился, чем он.
Эдгард Запашный назвал Федора Емельяненко хитрым, на что тот только рассмеялся. "Когда после унизительного поражения и на ринг то не вызвать", – написал дрессировщик на своей странице в Instagram. Пользователям соцсети пришелся по душе поединок между двумя знаменитостями. При этом многие посчитали бой неравным.
"Ну тут все ясно. А теперь Федора к тиграм", "Неравный бой. Каждый из вас профессионал в своем деле. Вы же к тиграм Федора на пару часов в клетку не отправите…", "Эдгард поднимает льва. Вопрос, сколько же тогда львов может поднять Федор?", "Парни! Вы лучшие! Смотрю на вас всех и горжусь, что не перевелись на земле русской настоящие мужчины! Богатыри!", "Так не справедливо!!! Эдгард должен двумя руками держать кулак чемпиона", – высказались фолловеры.
Ранее Эдгард Запашный стал жертвой агрессивного медведя. Хищник оказался в кабинете директора цирка. Видео с подписью "На меня напал медведь!" появилось в Instagram Эдгарда Запашного и всполошило поклонников известного дрессировщика. Но вскоре выяснилось, что директор Большого московского цирка разыграл подписчиков.
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