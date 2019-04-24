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"Ужасные трусы!": Серябкина в прозрачном белье повергла в шок

Ольга Серябкина. Фото: instagram.com/serebro_official
Бывшая солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина выложила в Instagram провокационный снимок в прозрачном белье. Реакция пользователей была неоднозначной.
прочитано 1318 раз

Откровенной фотографией певица решила привлечь внимание к своим концертам. "Вы поняли, я специально здесь в красном… Вам будет проще запомнить место встречи", – написала она. Похоже, достичь цели ей не удалось: многие начали обсуждать ее внешность, а не предстоящие выступления.

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Больше всего вопросов вызвал бюстгальтер. "Лифчик прозрачный или нет? Не могу понять", – написал один из пользователей. Других столь провокационный снимок и вовсе смутил. "Оля, *** (блин. – Прим. ред.), оденься", – дал Серябкиной совет другой.

Критики детально разобрали каждый элемент одежды. "Трусы ужасные!" – выразил мнение комментатор.

Некоторые упрекнули Серябкину в использовании фотошопа. По мнению пользователей, ее выдали вытянутые стопы и пальцы.

"Вот для чего, скажите на милость, такие фото выкладывать?" – недоумевает недовольный комментатор.

Напомним, Ольга Серябкина покинула группу SEREBRO в середине 2018 года. Теперь она выступает под псевдонимом Molly.

Автор: Евгений Мышко24 апреля 2019, 13:18
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Страшная, как Баба Яга в молодости. В комплект нужно было у бабушки тумбаны китайские до колен с начесом взять!)), посмеялась бы.
1

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