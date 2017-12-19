Больной раком ведущий Беляев не может ходить

У Александра Беляева третий курс химиотерапии. Ведущий прогноза погоды не падает духом и настроен победить недуг даже несмотря на то, что не может ходить.

68-летний Александр Беляев рассказал журналистам о своем самочувствии. У телеведущего случилось новое несчастье. "Не могу сейчас ходить. Как-то ночью вскочил с кровати, побежал и сильно ударился об угол мебели. Теперь ограничиваю себя в движении, на улице скользко, боюсь получить перелом. Но не унываю. Если все пойдет нормально, завершу третью химиотерапию, потом четвертую – и буду наконец здоров! Лишний раз стучу по дереву, чтобы не сглазить", – цитирует Александра Беляева StarHit.

Ведущий прогноза погоды проходит лечение в Онкологическом центре им. Блохина. "Показатели здоровья стабилизировались – давление нормальное, анализы крови хорошие. Я под пристальным наблюдением докторов. Несколько раз в неделю мне ставят капельницу, следят за приемом таблеток", – отметил телеведущий.

Свободное от обследований время Беляев проводит на даче. Телеведущий полон планов. К примеру, он уже решил, как встретит Новый год. "За городом другой воздух. Хотим отпраздновать тут всей семьей Новый год. Родные переживают за меня, ходят в церковь", – рассказал Беляев.

Отметим, что у телеведущего от онкологии умерли мать и супруга. Поэтому Александр настоял, чтобы родственники обследовались. По словам телеведущего, они вняли его уговорам. "У сына Ильи признаков рака не обнаружено. Жду теперь результатов анализов брата!" – сообщил журналистам он.

Напомним, страшный диагноз Александр Беляев узнал случайно. Ему стало плохо, и его увезли в больницу прямо с работы. Телеведущий не стал скрывать свою болезнь от общественности. Когда он посетил Онкологический центр Блохина, его там все узнавали. "Приходилось общаться и в лифтах, и в коридорах, всем улыбаться. В ответ, кстати, я тоже видел улыбки, и атмосфера там была совсем иной, чем я себе представлял", – ранее рассказывал ведущий.