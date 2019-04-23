Лолита бежит в Киев за "куском пирога" от Зеленского

Лолита Милявская летит в Киев к своему приятелю Владимиру Зеленскому. Певица уверена: теперь, когда бывший шоумен стал президентом, ограничения на въезд российских звезд в Незалежную будут сняты.

Лолита Милявская участвовала во многих проектах Владимира Зеленского. Новый президент Украины – порядочный человек, он не забудет старых друзей, считает артистка.

"Ну чего греха таить? Мы, конечно, все рассчитываем на свой маленький кусочек пирожка", – заявила Лолита в видео, опубликованном в Instagram. Певица имеет в виду российских артистов, которые попали в черный список Службы безопасности Украины после событий 2014 года.

В апреле 2017-го Лолита Милявская ехала поездом на Украину, где ее ждали дочь и больная мать. Однако пограничники не пустили звезду на территорию страны на том основании, что она выступала в Крыму после присоединения полуострова к России. Исполнительнице запретили въезд в Незалежную на три года, напоминает "Царьград ТВ".

Во втором туре голосования на выборах президента Украины, который прошел 21 апреля, Владимир Зеленский побеждает с результатом в 73,21% голосов. Петр Порошенко набирает 24,46% – он уже признал поражение.

Лолита Милявская надеется на то, что Владимир Зеленский снимет ограничения в отношении российских звезд. По словам певицы, она участвовала во многих его проектах и осталась довольна – шоумен показал себя очень порядочным человеком.