"Кому нужна больная жена?": муж поставил ультиматум Лолите Милявской
Дмитрий Иванов поставил условие Лолите Милявской – больше отдыхать, меньше выступать. Артистка не пошла против воли благоверного. "Майские праздники решила отдыхать. Муж меня убьет, если буду работать и в эти дни. Он мне уже действительно поставил ультиматум, чтобы я меньше работала", – рассказала Лолита Милявская.
Певица решила сократить количество выступлений хотя бы на лето. "В противном случае это очень отражается на моем здоровье, а оно впоследствии – на семейных отношениях. Кому нужна больная жена? На голову – еще ладно!" – цитирует артистку "Собеседник".
Проблемы со здоровьем у Лолиты Милявской проявились в 2018 году. Тогда артистка даже отменила концерт из-за резко подскочившего давления. Бригада медиков спасала певицу прямо в гримерке. После этого инцидента Лолита обратилась к нетрадиционной медицине, например, начала ставить пиявки, однако результат оказался прямо противоположным.
"Железо упало так, что пришлось делать уколы. Сейчас все показатели в норме, меня ничего не беспокоит. Но зато теперь я каждое утро пью нормальную таблетку от давления, которую мне выписала врач в поликлинике", – рассказала Лолита. Она уточнила, что теперь этот препарат ей придется принимать пожизненно.
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