"Банан я съел, Володю не опустил": Пригожина разнесли за выбор "Глубокой глотки"
По правилам скандального шоу, продюсеру предложили задание. Ему нужно было написать в Instagram кандидату на пост президента Украины (на момент записи выпуска – Прим. ред.) Владимиру Зеленскому оскорбительный комментарий.
"Если тебе еще нужен донор мозга, а я вижу, что нужен, подъезжай, я сбил на трассе оленя", – сообщение такого содержания Иосиф Пригожин писать шоумен отказался. Тогда ему, по правилам шоу, предстояло принять "наказание" – "Глубокая глотка". Ему нужно было съесть банан без рук за два глубоких укуса.
Однако Иосиф Пригожин пошел на хитрость и съел банан в четыре укуса, и то не до конца – причем, из рук ведущего. "Банан я съел, Володю не опустил", – констатировал довольный продюсер.
Пользователи Сети раскритиковали Иосифа Пригожина за нечестную игру. "Пригожин ужасно неприятный тип, и никто ему главное слово поперек не сказал. Хочет быть "в тренде", пусть играет по правилам… или он думает, что и в интернете будет диктовать свои условия?", "Пригожин – скучный, неприятный человек. Единственный выпуск не досмотрел", "Пригожин испортил весь выпуск своим скептицизмом", - высказались пользователи Сети.
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