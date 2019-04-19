Певица Валерия о пропавшем Пригожине: Сам виноват
17 апреля Валерии исполнился 51 год, а кто даст?! В честь дня рождения любимой женщины продюсер Иосиф Пригожин закатил вечеринку, однако пришли на нее только самые близкие и друзья. Дело в том, что в этот же день в Кремлевском дворце Алла Пугачева организовала сольник в честь своего юбилея.
Несмотря на то, что большинство представителей отечественного шоу-бизнеса присутствовало именно на юбилейном концерте Примадонны, все же и на праздник к Валерии пришли гости. В частности, на вечеринке отметились "золотой голос России" Николай Басков, шоумен Андрей Малахов, певец и любимец женщин Стас Михайлов с супругой, рэпер Егор Крид, певица Инна Маликова, телеведущая Ольга Орлова, певец Валерии Сюткин и другие. Приехали и дети певицы – сыновья Артемий и Арсений и дочь Анна.
Не обошлось без курьеза. В самый ответственный момент, когда официанты внесли роскошный торт, рядом с Валерией оказался вовсе не верный муж Иосиф Пригожин, а "натуральный блондин" Николай Басков. Он спел имениннице Happy Birthday to You, а затем стал звать Пригожина, но тот по какой-то причине так и не отозвался.
"Иосиф, ты где? А то такое впечатление, что я уже муж Валерии", – сказал в микрофон Николай Басков. Валерия, стоящая рядом с ножом, ответила ему: "Ничего страшного. Сам виноват". "Поменяли шило на мыло", – констатировал артист.
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