Певица Валерия о пропавшем Пригожине: Сам виноват

Певице Валерии на днях исполнился 51 год. Однако в самый ответственный момент – вынос и разрезание торта – рядом с певицей оказался не муж Иосиф Пригожин, а другой мужчина.

17 апреля Валерии исполнился 51 год, а кто даст?! В честь дня рождения любимой женщины продюсер Иосиф Пригожин закатил вечеринку, однако пришли на нее только самые близкие и друзья. Дело в том, что в этот же день в Кремлевском дворце Алла Пугачева организовала сольник в честь своего юбилея.

Несмотря на то, что большинство представителей отечественного шоу-бизнеса присутствовало именно на юбилейном концерте Примадонны, все же и на праздник к Валерии пришли гости. В частности, на вечеринке отметились "золотой голос России" Николай Басков, шоумен Андрей Малахов, певец и любимец женщин Стас Михайлов с супругой, рэпер Егор Крид, певица Инна Маликова, телеведущая Ольга Орлова, певец Валерии Сюткин и другие. Приехали и дети певицы – сыновья Артемий и Арсений и дочь Анна.

Не обошлось без курьеза. В самый ответственный момент, когда официанты внесли роскошный торт, рядом с Валерией оказался вовсе не верный муж Иосиф Пригожин, а "натуральный блондин" Николай Басков. Он спел имениннице Happy Birthday to You, а затем стал звать Пригожина, но тот по какой-то причине так и не отозвался.

"Иосиф, ты где? А то такое впечатление, что я уже муж Валерии", – сказал в микрофон Николай Басков. Валерия, стоящая рядом с ножом, ответила ему: "Ничего страшного. Сам виноват". "Поменяли шило на мыло", – констатировал артист.