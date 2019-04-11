"Ему очень плохо": известная ведущая о перекошенном Шепелеве
Дмитрий Шепелев дал первое интервью за долгое время. Откровенный разговор популярного телеведущего, лица скандально известного ток-шоу "На самом деле" произошел с Региной Тодоренко. Пока не известно, о чем именно беседовали знаменитости, однако предполагается, что диалог получился захватывающим.
О том, что новым гостем шоу "Пятница с Региной" стал Шепелев, сообщила Тодоренко. В приложении Stories на своей официальной страничке в социальной сети Instagram популярная телеведущая опубликовала несколько видео, которые сняла прямо во время работы. "Смотрите! Смотрите все! Дима Шепелев отмазывается от съемки и говорит всем, что он у врача", – объявила Регина Тодоренко, переводя камеру с себя на шоумена.
В это время Дмитрий Шепелев надрывно кашлял. "Мне очень плохо", – коротко сказал он. "Я врач! Ему очень плохо. Вот, видите?" – Регина Тодоренко снова продемонстрировала лицо телеведущего. Тот зажмурился и состроил страдальческую рожицу. "Смотрите, как он плохо выглядит. А я сейчас буду его лечить. У меня есть стетоскоп и фаллоимитатор", – сказала популярная ведущая, снова появившись в кадре.
Но туда же ворвался и Дмитрий Шепелев. "Влад! Не хватает только тебя!" – громогласно сообщил он, имея в виду супруга Регины Тодоренко, исполнителя Влада Топалова, который теперь принимает участие в записи шоу супруги. "Он уже едет", – коротко оповестила Дмитрия Шепелева Регина Тодоренко. На этом видео закончилось. Когда будет эфир с шоуменом, пока не известно.
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