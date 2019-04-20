"Не перевелись еще идиотки": простившей Башарова экс-жене обещают новые побои
Оказывается, бывшие супруги заключили соглашение, по которому актер обещает содержать семью. Об этом сообщил близкий друг семьи.
Экс-жена приняла Марата Башарова с условием: он больше не пьет. Актер также выдвинул требование к Елизавете Шевырковой - чтобы у их общего сына Марселя не появился новый папа.
Меж тем поклонники, внимательно следившие за перипетиями в семье артиста, в то, что договоренности будут соблюдены, не верят. Большинство осуждает бывшую жену артиста. Об этом, например, говорят итоги голосования на странице "Дни.ру" "Вконтакте".
80% опрошенных уверены, что Шевыркова совершила ошибку, простив Башарова, так как ситуация, скорее всего, повторится и актер вновь "распустит" руки. И только 16% проголосовавших верят в торжество любви: они считают, что Елизавета правильно поступила, забыв экс-мужу былые обиды, ведь Марат отец ее ребенка.
Отметим, что 4% из общего числа участников высказали свое мнение в комментариях. "Не перевелись еще идиотки (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Просто их потасовка не потянула на разбор полетов на "Пусть говорят" и "Прямой эфир" поэтому ждем очередного треша и новых обмусоливаний на федеральных каналах...", "Ждет пока инвалидом сделает", "Ненадолго ! С фингалом скоро появится !!! Ну если им это нравится !!!" – обещали Елизавете новые побои интернет-обыватели.
Напомним, в конце декабря 2018 года тогда еще жена Марата Башарова попала в больницу со сломанным носом. Елизавета Шевыркова пыталась скрыть причину обращения в медучреждение. Меж тем брат женщины вскоре рассказал, что ее избил пьяный муж. Выяснилось также, что Елизавета бежала из дома с маленьким сыном. На развод с Маратом Башаровым она подала, находясь вместе с ребенком в Таиланде.
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