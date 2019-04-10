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"Это ошибка": Сябитова предостерегла слабовольных женщин от провала

Роза Сябитова. Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Зыков Кирилл
Ведущая программы "Давай поженимся!" Первого канала дала представительницам прекрасного пола ценный совет. Роза Сябитова посвятила отношениям пост в Instagram.

Продолжение: Дарящая поцелуи Бузова вступилась за затравленного Лазарева
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Главная сваха страны предостерегла женщин от главной ошибки во время поисков супруга. Роза Сябитова напомнила подписчицам необходимости в первую очередь любить себя. Для этого у многих просто не хватает силы воли, поскольку они полностью растворяются в избраннике, забывая о себе.

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Роза Раифовна Сябитова

Роза Раифовна Сябитова телеведущая, сваха

Часто женщины идут практически на самопожертвование ради мужчины. "Мы отдаем всю себя, мы готовы посвятить все свое время любимому, направить все свои желания исключительно на него. Это ошибка", – утверждает Роза Сябитова.

По словам телеведущей, любая женщина должна выделить время, когда она будет физически и эмоционально недоступна ни для кого, кроме себя. Роза Сябитова заявила, что очень важно помнить о своих желаниях и потребностях. Поклонники телесвахи поблагодарили ее за ценный жизненный совет и сделали Розе Сябитовой многочисленные комплименты.

Напомним, ранее фолловеры ведущей раскритиковали ее за чрезмерное увлечение фотошопом при редактировании снимков. Роза Сябитова опубликовала кадр, на котором у звезды ток-шоу слишком уж тонкая талия. На снимках, опубликованных до этого, таких форм у нее не наблюдается. 

Автор: Валерия Нарская10 апреля 2019, 19:07
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