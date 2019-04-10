"Это ошибка": Сябитова предостерегла слабовольных женщин от провала

Ведущая программы "Давай поженимся!" Первого канала дала представительницам прекрасного пола ценный совет. Роза Сябитова посвятила отношениям пост в Instagram.

Главная сваха страны предостерегла женщин от главной ошибки во время поисков супруга. Роза Сябитова напомнила подписчицам необходимости в первую очередь любить себя. Для этого у многих просто не хватает силы воли, поскольку они полностью растворяются в избраннике, забывая о себе.

Часто женщины идут практически на самопожертвование ради мужчины. "Мы отдаем всю себя, мы готовы посвятить все свое время любимому, направить все свои желания исключительно на него. Это ошибка", – утверждает Роза Сябитова.

По словам телеведущей, любая женщина должна выделить время, когда она будет физически и эмоционально недоступна ни для кого, кроме себя. Роза Сябитова заявила, что очень важно помнить о своих желаниях и потребностях. Поклонники телесвахи поблагодарили ее за ценный жизненный совет и сделали Розе Сябитовой многочисленные комплименты.

Напомним, ранее фолловеры ведущей раскритиковали ее за чрезмерное увлечение фотошопом при редактировании снимков. Роза Сябитова опубликовала кадр, на котором у звезды ток-шоу слишком уж тонкая талия. На снимках, опубликованных до этого, таких форм у нее не наблюдается.