"Это ошибка": Сябитова предостерегла слабовольных женщин от провала
Главная сваха страны предостерегла женщин от главной ошибки во время поисков супруга. Роза Сябитова напомнила подписчицам необходимости в первую очередь любить себя. Для этого у многих просто не хватает силы воли, поскольку они полностью растворяются в избраннике, забывая о себе.
Часто женщины идут практически на самопожертвование ради мужчины. "Мы отдаем всю себя, мы готовы посвятить все свое время любимому, направить все свои желания исключительно на него. Это ошибка", – утверждает Роза Сябитова.
По словам телеведущей, любая женщина должна выделить время, когда она будет физически и эмоционально недоступна ни для кого, кроме себя. Роза Сябитова заявила, что очень важно помнить о своих желаниях и потребностях. Поклонники телесвахи поблагодарили ее за ценный жизненный совет и сделали Розе Сябитовой многочисленные комплименты.
Напомним, ранее фолловеры ведущей раскритиковали ее за чрезмерное увлечение фотошопом при редактировании снимков. Роза Сябитова опубликовала кадр, на котором у звезды ток-шоу слишком уж тонкая талия. На снимках, опубликованных до этого, таких форм у нее не наблюдается.
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