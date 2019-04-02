Поселившаяся в турецкой пещере Чехова перепугала родню
Звезда опубликовала в личном Instagram несколько фотографий из поездки. Взглянув на фотоотчет, близкие пришли в ужас, они решили, что Анфиса Чехова будет жить в холодной норе.
Теледива рассказала, что поселилась в уникальном месте на территории современной Турции – в Каппадокии. Знаменитость выбрала необычный отель, который вырублен прямо в скале. При этом номера гостиницы оборудованы всем необходимым для жизни: сантехника, системы кондиционирования воздуха и прочие прелести цивилизации.
"Друзья и родственники забеспокоились, что я живу в пещере. Но знаете, что, друзья, мы здесь так выспались, как никогда в жизни", – рассказала звезда в Instagram.
Чехова отметила, что Каппадокия мало похожа на уже привычную туристическую Турцию. Этот район поражает своей самобытностью. По словам Анфисы, необычный ландшафт привлекает е только туристов – это Мекка для профессиональных фотографов.
"Сюда часто приезжают команды модных журналов для фотосессий на свои развороты. На днях была Белла Хадид, любовалась закатами и активно снималась. Я не претендую на звание фотомодели, но немного тоже вписалась в пейзажи", – написала Анфиса Чехова.
Теледива сделала несколько ярких снимков себя любимой на фоне выскобленных в камне жилищ. Интернет обыватели по достоинству оценили фотографии с курорта. Анфиса Чехова получила сотни восторженных комментариев.
Продюсер готова к глобальным переменам
На безымянном пальце актрисы приметили обручальное кольцо
Соперничество началось накануне чемпионата мира
Он разразился гневной тирадой в социальных сетях
Популярные темы форума
Почему у людей всегда такая страшная обувь?И не редко грязная .
Как помочь одиноким найти свою любовь?..
Живу одна, молодая, все есть кроме отношений.
Ненавижу дев!..
Отец встречается с моими ровесницами
Он дважды в разводе
Перезвоните пожалуйста
У сына в жизни нет цели
Кто пробовал Пинеамин в борьбе с климаксом?
Как быстро похудеть?
Первый раз очень страшно
Считаю, в случившемся с Юлей Началовой виноват и ее отец...
Где найти богатого мужчину?
Весы - первые предатели! И мерзавцы!
Кто пишет и читает это <цензура>?
Кручу её на миньет
вам нравится гель лак,шлак?Не кажется вам ногти грубые и жёлтые с обратной стороны?
Почему наши женщины похожи в старости на кикимору
Не хозяйственная жена
Безответная любовь
У меня первая беременность
Мимические морщины
Диета Ксении Бородиной
Кто-нибудь слышал про диету американские горки?
Кожевникова не замужем
Идёт Великий пост! Кто поститься?
Почему Филип Киркоров копирует и перепевает чужие иностранные песни,что за бред?Самый умный ,что-ли?
Почему работадатель в России берёт на работу ,не свой народ,прописан по району,а чужих имигрантов,кто дал им такое право,кинуть своё население и спокойно наживаться,а люди массово ходят без работы в России
Хочу есть и не толстеть
Не хочу работать в пустую (деньги не решают?)