"Бросалась на мужчин": Борисова призналась в зависимости
Впервые звезда попробовала запрещенные вещества после 35 лет. Она употребляла успокоительные и запивала алкоголем. Чтобы побороть страшную зависимость, телеведущей пришлось пройти длительный курс лечения в клинике.
После восстановления Дана нашла новый источник удовольствия – секс. Она рассказала, что в течение трех месяцев сменила множество партнеров. "Я бросалась на мужчин. Сексоголизм продлился три месяца, а потом мой врач посадил меня на таблетки. Всякое разное было. Стыдно вспомнить", – передает ее слова StarHit.
Телеведущая также призналась, что редко встречала порядочных мужчин. Звезда винит в этом себя: она играла роль ребенка, который "ищет папу". В интервью ведущему шоу "Точки Nad И" Дана Борисова вспомнила один из своих самых ярких и красивых романов.
Возлюбленный ухаживал за ней два года, но она не ценила эти отношения. Однажды знаменитость поехала в Турцию, где познакомилась с молодым человеком, и изменила своему избраннику. "Все элементы сказки были, и главное – было очень хорошее отношение", – приводит ее слова "Экспресс газета".
Сейчас Дана Борисова одинока. Все свободное время звезда уделяет воспитанию дочери-подростка Полины, с которой у нее нередко случаются конфликты. Девочке не нравится, что телеведущая посещает центры поддержки для бывших наркоманов. "Она не в восторге, что все мои друзья – люди, которые завязали с употреблением. Ей стыдно, она говорит: "Ты же не наркоманка, зачем ты с ними возишься?" А мне это нужно", – поделилась ведущая.
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