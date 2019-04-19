Дочь Виторгана впервые обнажилась перед публикой
В появившемся в Сети трейлере народ увидел наследницу актера Максима Виторгана в купальнике. Полина предстала в зеленом комплекте из трусиков-полушорт и широкого бюстгальтера без бретелек. Целомудренный по нынешним меркам купальник прекрасно подчеркнул ее фигуру, отмечает Пятый канал.
К слову, аккаунты 22-летней девушки в соцсетях тоже довольно скромные: контент не изобилует характерной для современных пользователей сексуальностью. Виторган не публикует дерзких и откровенных фото.
Полина пошла по стопам знаменитых отца и деда, связав жизнь с актерской профессией. Она снялась сериалах "Майские ленты" и "Дневник доктора Зайцевой".
Фильм с участием Полины Виторган "Выше неба" рассказывает историю девушки (Таисия Вилкова), страдающей от порока сердца. Мать (Виктория Толстоганова) привозит ее на курорт, где героиня впервые влюбляется, и это чувство переворачивает всю ее жизнь.
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