Погрязшая в судах с внучкой Федосеева-Шукшина схватилась за голову
Лидия Николаевна рассказала, что недавно прилетела из Испании. Федосеева-Шукшина поправляла здоровье. Звезда рассказала, что у нее проблемы с сердцем – мерцательная аритмия и больные ноги. Присутствующим в студии "Пусть говорят" артистка поведала, что европейский доктор посоветовал заменить обычное молоко на кокосовое, отказаться от помидоров и пшеничного хлеба и приказал почаще выходить на прогулки.
Лидия Николаевна отметила, что воспользовалась рекомендациями медика и быстро почувствовала улучшение. Звезда советского кино ощущает прилив сил.
После речь зашла о нашумевшем судебном разбирательстве звезды с внучкой Анной Трегубенко: родственница без разрешения продала питерскую квартиру артистки. Федосеева-Шукшина отметила, что зла на Трегубенко не держит. По словам актрисы, у Анны не было умысла обмануть кого-либо: девушка просто оступилась, совершила "некрасивый поступок".
"Сейчас, уже погода прошло, и слава богу, что она эту квартиру продала. Слава богу, что так получилось. Значит так Богу было угодно. Я как верующий человек, все продумываю, я ночами не сплю: "Правильно ли я поступила? Как поступили мои дети?". Говорю себе: "Лида, без Бога ничего не получится", – прокомментировала ситуацию звезда в эфире "Пусть говорят".
Присутствующие в студии эксперты попытались выяснить у актрисы судьбу ее иска против Трегубенко, – многим было интересно, отозвала ли она свое заявление. В ответ Лидия Николаевна схватилась за голову, закрыв уши руками. Звезда не желала отвечать на этот вопрос. Ведущий программы "Пусть говорят" Дмитрий Борисов, увидев протест Федосеевой-Шукшиной, тут же сменил тему.
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