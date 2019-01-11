Прячущая шикарную грудь Климова вышла из себя из-за провокации

Екатерину Климову вывели из себя вопросы журналиста. Судя по всему, артистка пожалела, что согласилась на интервью.

Беседа Климовой с репортером Дмитрием Солеем опубликована на канале "Солей_ Молей" на сайте YouTube. Артистка, облаченная в черное платье с откровенным декольте и высоким разрезом, заранее извинилась за свой пикантный наряд, объяснив, что уже находится в образе для роли. К слову, в течение записи знаменитость постоянно поправляла верх одеяния, пряча шикарный бюст, постоянно норовящий показаться зрителям .

Примечательно, что разговор как-то сразу не заладился. Артистка чувствовала себя неловко, отвечая на странные вопросы. "Кого бы Владимир Путин мог сыграть в постановке по произведению Булгакова "Мастер и Маргарита"?" – вопрошал журналист.

Артистка долго подбирала слова и смущалась. В итоге она заметила, что очень уважает Владимира Владимировича, и не может дать внятного ответа.

Солей пытался вывести Климову из равновесия, поэтому намеренно провоцировал неловкость. "Вы снялись в большом количестве фильмов с постельными сценами. А переходили эти сцены в какие-нибудь романы? Это же невозможно от такой красивой женщины оторваться, тем более если съемочный процесс очень плотный, играете любовь", – неделикатно заявил Дмитрий.

Знаменитость, хоть и слушала собеседника с легкой улыбкой, была вне себя. Она сделала свой ответ максимально сложным для понимания.

"Наверное, действительно я очень сильно отстала от жизни и давно не давала интервью, и теперь опять, скорее всего, очень долгое время не буду их давать. Это такие бестактные достаточно вопросы, но я вам отвечу. Скорее всего… Я была беременна, в "Мы из будущего" с Даниилом Козловским, так же в "Антикиллере", то, что я сейчас вспоминаю, с Гошей Куценко. Так сложилось в моей жизни, и я могу смело об этом говорить. А остальные… Я даже сейчас и не вспомню и мне бы не хотелось", – ушла от прямого ответа кипевшая от злости звезда.