Роскошную Боню сравнили с шурпой из барашка

Модель и телеведущая порадовала подписчиков новым фото в Instagram. Однако у некоторых Виктория Боня в белом прелестном платье вызвала странные ассоциации.

Наряд экс-участницы скандального шоу "Дом-2" очень напоминает подвенечное платье. "Есть ощущение, что ты подарил мне крылья. Взамен хочу подарить тебе целую вселенную чистой и бескорыстной любви", – подписала снимок Виктория Боня.

Реакция подписчиков не заставила себя долго ждать. "Белая лебедь!", "Викусь, Вы олицетворение весны", "Невероятно. Как невеста", "Великие слова прекрасно символизируют это безупречное платье цвета кумыса. Вика, ты божественна, как шурпа из барашка!" – цитирует пользователей соцсети Пятый канал.

Отметим, что Виктория Боня никогда не была замужем официально. Девушка встречалась с сыном ирландского миллионера Александром Михаэлем Смерфитом. У пары родилась дочь Анджелина Летиция, но это не спасло отношения – Виктория и Александр разошлись.

Поклонники гадают, есть ли у Виктории Бони любимый мужчина сейчас. В мае прошлого года СМИ сообщили о том, что модель состоит в романтических отношениях с французским миллиардером Пьером Андюраном. Позже Боня призналась, что тот заплатил почти полмиллиона долларов за несколько совместных выходов в свет.