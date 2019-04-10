Топурию вынудили объясниться после слухов о возвращении к Гуфу

Певица раскрыла правду о том, помирились ли они с рэпером. Кети Топурия не устояла перед напором журналистов.

Появилась информация, что сердце артистки растаяло перед напором музыканта, и она его простила. Ведь Гуф после скандала из-за юной любовницы делал для этого все: посвящал Кети Топурии песни, признавался в любви.

Однако оказалось, что воссоединение пары – всего лишь слухи. Во всяком случае, так заявила исполнительница. Сначала она увиливала от ответа, но потом неохотно объяснилась. Кети Топурия назвала эту информацию "сплетнями", передает Telegram-канал "Только никому".

Кроме того, артистка отметила, что "личное оно на то и личное, чтобы оставить это для себя". Возможно, что Кети Топурия пока решила сосредоточиться на карьере и воспитании дочери Оливии от брака с Львом Гейхманом.

Напомним, в 2017 году солистка группы A'Studio перестала скрывать свой роман с рэпером Гуфом. Пара долго опровергала свои отношения, ведь певица все еще была замужем. Но вскоре Кети Топурия и музыкант заявили, что они больше не пара.

Как писали "Дни.ру", исполнители разошлись из-за романа рэпера с 18-летней девушкой из Екатеринбурга. Кети Топурия и Гуф отписались друг от друга в Instagram.