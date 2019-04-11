Топурия согласилась продвигать трехлетнюю дочь в шоу-бизнесе

Трехлетняя дочь знаменитости обожает выступать на сцене. Кети Топурия не исключает, что Оливия пойдет по ее стопам.

Певица и другие участники группы "А-Студио" заглянули на премию Top Hit Music Award. Кети Топурия с удовольствием ответили на вопросы журналистов, которые освещали музыкальное событие.

Артистка призналась, что не обрадуется, если ее наследница пойдет по ее стопам. Однако если окажется, что Оливия обладает отличными вокальными данными, то, скорее всего, поддержит ее стремление посвятить жизнь сцене. Кети Топурия заметила, что малышка очень хочет быть певицей.

"У нее какая-то идея фикс, но я бы не хотела пускать ее в шоу-бизнес, чтобы она пела, гастролировала. Но если я замечу, что у нее реально крутые данные, то почему бы и нет. Тем более, что это та сфера, где я могу ее продвигать, помогать. Очень удобненько", - рассудила звезда.

Поделилась звезда и своими планами. Вместе с другими музыкантами "А-Студио" она готовится выпустить новый трек, который, по словам артистки, обещает быть крутым. На новую песню будет снято музыкальное видео.

Напомним, Кети Топурия четыре года была замужем за бизнесменом Львом Гейхманом. В этом браке родилась малышка Оливия. Появление ребенка не сплотило семью: в 2017 году предприниматель и певица развелись. Кети Топурия и ее экс-супруг поддерживают теплые отношения ради дочери. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.