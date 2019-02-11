"Постаревшую" Алсу не узнали поклонники
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"Назад в 80-е", – подписала кадр артистка. Подписчики не сразу узнали Алсу с новой прической. Им показалось, что певица потеряла индивидуальность и стала похожа на американскую поп-диву Леди Гагу.
Кроме того, фолловеры отметили изменения в чертах лица исполнительницы и подозревают, что она прибегла к некоторым косметическим процедурам, от чего выглядит "менее настоящей".
Ряд поклонников отметили, что новый образ старит Алсу. "Этот имидж добавляет вам возраст", "Нет! Как бабушка! Отставить такую прическу!", "Всегда нравилась, а сейчас не узнаю", "А это точно Алсу?", "На себя не похожа. Зачем губы накачали, исчезла индивидуальность", "Косишь под Леди Гагу?", "Нет изюминки больше и чего-то своего", - написали комментаторы.
Ранее сообщалось, что в Москве прошли съемки нового сезона шоу "Голос. Дети". Среди конкурсантов была замечена наследница певицы Алсу. Десятилетняя Микелла приняла участие в "слепых" прослушиваниях. Девочка прошла кастинг на общих основаниях в числе других претендентов.
Дочь Алсу исполнила песню на английском языке. Композиция была написана специально для известного зарубежного мюзикла.
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