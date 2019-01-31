"Лучше, чем 20 лет назад": поклонники восхитились фигурой Лопес

Голливудская звезда Дженнифер Лопес осталась без сладкого. Актриса прошла десятидневный курс детокса – челлендж называется "Без сахара, без углеводов". Поклонники в восторге: они утверждают, что Джей Ло выглядит лучше, чем на снимках 20-летней давности.

Отказ от сладкого был мучительным, признается Дженнифер Лопес. На девятый день страданий актриса призналась фанатам, что с нетерпением ожидает финала испытания. Однако, судя по размещенным в Instagram фотографиям звезды, результат того стоил.

49-летняя Дженнифер сфотографировалась в бюстгальтере и спортивных лосинах, продемонстрировав кубики на прессе. Звезда выглядит потрясающе. В комментариях даже встретились бывший и нынешний возлюбленные Лопес.

Рэпер Дидди, с которым Лопес рассталась в 2001 году, смог написать только одну фразу: "Господи Боже мой". А 43-летний бейсболист Алекс Родригес, с которым у актрисы сейчас роман, ответил под комментарием Дидди: "Я счастливчик!"

С рэпером Дидди Лопес появилась на красной дорожке "Грэмми" в 2000 году. Глубокое декольте платья от Версаче совершенно не скрывало прелестей звезды. И теперь у поклонников есть отличная возможность сравнить, как выглядел пресс певицы больше 20 лет назад и сейчас.

Дженнифер Лопес и ее бойфренд Алекс Родригес недавно сообщили, что решили сесть на жесткую диету и на десять дней отказаться от сахара и углеводов. Они собирались показать, как меняется тело, если его не пичкать сладким и жирным. Пара решила худеть вместе и призвала к этому поклонников, запустив в соцсетях челлендж "Без сахара, без углеводов".

Лопес признавалась, что отказ от сахара и углеводов дается ей не так-то легко – она постоянно чувствовала себя голодной. Однако певица проявила характер, довела детокс до конца и теперь по праву может гордиться своей фигурой, пишет "Комсомольская правда".