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Шоу-бизнес

Уехавшая из России Акиньшина показала фигуру в купальнике

Оксана Акиньшина. Фото:instagram.com/akinshok2013
Многодетная мама Оксана Акиньшина не балует поклонников откровенными фотографиями. На сей раз известная актриса решила изменить своему правилу и опубликовала снимки в купальнике.
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Оксана Акиньшина отдыхает с семьей на Мальдивах. Едва распаковав чемоданы, актриса устроила фотосессию на пляже. Купальник у Оксаны довольно целомудренный, однако поклонники оценили подтянутую фигуру мамы двоих детей.

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"Простите все, кто в холоде", – извинилась Акиньшина перед подписчиками своего микроблога в Instagram.

Фанаты пришли в восторг: они восхитились отличной формой актрисы, а также тем, что все на снимках натурально – актриса не прибегает к помощи фоторедакторов.

"Вот видно. Никаких фотошопов. Все натурально. Люблю Вас еще с фильма "Сестры". Натуральная красота во всем", "Ни фотошопа, ни постановочных картинок. Умница", "Правду говорят… женщина расцветает после 30", – умиляются подписчики.

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Публикация от Akinshinaoksana (@akinshok2013)

Дети Оксаны Акиньшиной, пока мама позировала для фото, времени даром не теряли. Они изучали подводную фауну побережья и даже успели найти ската.

Оксана Акиньшина летом прошлого года шокировала поклонников известием о том, что собирается развестись с мужем Арчилом Геловани. Поговаривали даже, что актриса оставила супруга ради лидера "Ленинграда" Сергея Шнурова. Однако это, как выяснилось, были лишь сплетни. Ближе к концу года супругам, судя по всему, удалось преодолеть кризис в отношениях. Акиньшина снова стала публиковать снимки с супругом. А теперь семейство в полном составе отдыхает на Мальдивах, пишет Teleprogramma.pro.

Автор: Андрей Евлампиев1 апреля 2019, 15:41
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