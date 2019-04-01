"Пить надо меньше": Бузову под руки увели со сцены
30 марта Ольга Бузова выступила в ледовом дворце "Витязь" в Подольске. Популярная исполнительница исполнила несколько своих хитов, причем некоторые – в дуэте с рэпером Лешей Свиком. В какой-то момент эмоции захлестнули пару, и они поцеловались. Поклонники встретили такое неожиданное проявление чувств бурными аплодисментами и одобрительными криками.
Затем Ольга Бузова отправилась в Мытищи. Там поющую ведущую тоже ждали многочисленные фанаты. Именно в ночном клубе артистка в какой-то момент почувствовала себя плохо. "Бузову увели в гримерку под руки. Было видно, что она плохо себя чувствует, Она как-то резко побледнела", – приводит слова очевидцев сайт "Комсомольская правда". Говорят, Ольга Бузова даже не смогла найти в себе сил встретиться с фанатами после концерта.
В Сети уже прокомментировали неприятный инцидент. "Пить надо меньше", "Чет поела несвежее", "Под фанеру устала", "Вот до чего жадность доводит. Всех денег не заработаешь", "Так давно говорят ей, что закусывать надо!", "Это зрителям стало плохо, а увели эту звездунью", – высказались интернет-пользователи.
Отметим, что в последнее время организм Ольги Бузовой часто дает сбои. Видимо, это связано с большой трудовой нагрузкой артистки. Звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" много снимается, выступает и путешествует.
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