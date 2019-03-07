Знаменитый шоумен облизнулся на красотку Кудрявцеву
Телеведущая поделилась фото программы "10 самых" телеканала "Муз-ТВ". "Моя любимая команда", — подписала снимки телезвезда. Кадры собрали массу комментариев поклонников 47-летней Леры Кудрявцевой.
В частности, не остался равнодушным к фото и приятель ведущей, с которым она дружим много лет – шоумен Андрей Разыграев. Он "облизнулся" на супругу хоккеиста Игоря Макарова, сделав Лере Кудрявцевой комплимент. "И ведь досталась же кому-то такая", - высказался Разыграев. Снабдив свой комментарий смайликами – сердечками и поцелуем.
"Хорошенькая, роскошная", "Леночка, Вы такая яркая от природы, что Вам нужны сдержанные наряды. Вы красивы сами по себе!", "Лерочка, как всегда, удивляете макияжем, стилем, модной одеждой. Просто прелесть", – отметили поклонники Леры Кудрявцевой. Они сошлись во мнении, что телеведущая хороша в любом образе и наряде.
Примечательно, что в своем микроблоге Лера Кудрявцева редко рассказывает о своей семимесячной дочери Марии. Однако недавно телеведущая опубликовала в Stories кадры с малышкой, которая только-только стала учиться ползать.
Как писали "Дни.ру", Маша – второй ребенок Леры Кудрявцевой, которого теледива родила от мужа Игоря Макарова. У ведущей есть и взрослый сын – 28-летний Жан Ленюк.
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