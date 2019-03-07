Знаменитый шоумен облизнулся на красотку Кудрявцеву

Ведущая программ "Секрет на миллион" и "Звезды сошлись" на телеканале НТВ в своем Instagram опубликовала кадры со съемочной площадки одного из шоу. Снимки прокомментировал друг Леры Кудрявцевой Андрей Разыграев.

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