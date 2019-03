"Похоже на падение бомбы": принц Гарри сорвался из-за семьи Маркл

Принц Гарри испытал сильнейший стресс перед женитьбой на Меган Маркл. Герцог Сассекский не был уверен, что торжество пройдет так, как задумывалось.

В мае этого года принц Гарри и Меган Маркл отпразднуют первую годовщину свадьбы. Сейчас супруги находятся в ожидании первенца и стараются не вспоминать, какую свинью им подложили родственники.

Отец Меган – Томас Маркл прямо перед торжеством вступил в сговор с папарацци и сделал несколько постановочных снимков, на которых он якобы готовится повести наследницу к алтарю. Родитель герцогини получил за фейковые фото круглую сумму. Когда факт фальсификации вскрылся, в СМИ разразился большой скандал, после которого Томас Маркл заявил, что не сможет появится на свадьбе из-за проблем со здоровьем.

Меж тем, на днях в эфире британского телевидения свет увидел документальный фильм "Meghan and the Markles: Family at War". Как выяснилось, ни королевская семья, ни молодожены не знали, что Томас не собирается приезжать в Лондон на торжество. Отца Меган Маркл ждали, его персону учитывали во время подготовки мероприятия.

О том, что Томас не может прилететь на свадьбу Меган и Гарри узнали из прессы. Мужчина не удосужился сказать дочери о своих планах. Эта ситуация, мягко говоря, вывела принца из себя.

Королевский репортер Фил Дампир выступил экспертом в документальной картине. Он так прокомментировал скандал перед свадьбой принца: "нет никаких сомнений в том, что Кенсингтонский дворец полностью потерял контроль над ситуацией". По его словам, принц был вне себя от гнева.

Писательница Кети Николл, которая вхожа в монарший дом также отметила, что Меган и Гарри очень злились из-за выходки Томаса. "Это было похоже на падение бомбы”, – отмечает она.

В фильме отмечается, что жених и невеста были готовы закрыть глаза на проделку Маркл. Они пытались привести его на свадьбу. Меган неоднократно звонила и писала отцу, но тот игнорировал ее. Об этом сообщает The Daily Express.