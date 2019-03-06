Конспирация провалилась: Лазарев впервые о тайной связи с Лорак

Поклонники российского певца Сергея Лазарева ликуют: подтвердилась связь их кумира с известной певицей Ани Лорак. Доказательством, по их мнению, служит скриншот, который Лазарев опубликовал в своем Instagram.

Сергей Лазарев выложил скриншот материала в одном из российских изданий. В нем сообщалось, что певец привез Ани Лорак в свой загородный дом, чтобы познакомить с сыном. Комментировать этот пост певец не стал – из чего фанаты заключили, что все изложенное в публикации соответствует действительности.

Надо сказать, что и авторы предыдущего заключения основывались лишь на косвенных свидетельствах. Лазарев поделился в микроблоге семейным фото, на котором вместе с маленьким Никитой и домашними питомцами прогуливается на природе, в окрестностях своего загородного дома. В подписи к снимку певец упомянул только сына. Однако подписчики тут же задались логичным вопросом: а кто же спрятался по ту сторону объектива?

Вывод у сторонников слухов о любовной связи между Сергеем Лазаревым и Ани Лорак напрашивался один: фотограф – Каролина. Исследователи жизни Лазарева пришли к заключению: певец наконец привез свою пассию в загородный дом, чтобы она ближе познакомилась с его сыном Никитой.

Напомним, Сергей Лазарев долго скрывал, что стал отцом, и лишь недавно стал выходить в свет с сыном. Однако в прошлом году певец решил, что время настало. Никита побывал на праздновании дня рождения у детей некоторых звезд и даже успел с ними подружиться. Одним из таких мероприятий стал прием в честь дня рождения дочери Ани Лорак. По словам Сергея Лазарева, у детей наладились отношения и София стала первой подругой Никиты, пишет StarHit.