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Шоу-бизнес

"Мне мало!": ненасытившийся Лазарев обратился к Лорак

Ани Лорак и Сергей Лазарев. Фото: instagram.com/anilorak
В СМИ упорно муссируются слухи о романтических отношениях артистов Сергея Лазарева и Ани Лорак. Якобы пока певица была замужем, ее коллега довольствовался ролью хорошего друга, но активизировался, когда та оформила развод. А теперь Сергей Лазарев обратился публично к Ани Лорак с интимным признанием.
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Ани Лорак и Сергей Лазарев сами активно культивируют разговоры о том, что их отношения перешли из разряда дружеских в романтические. Артисты часто публикуют в Instagram совместные фотографии, на которых нежно обнимаются, а также подписывают их трогательными фразами, оставляющими поклонникам много пространства для размышлений.

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Ани Лорак

Ани Лорак Певица

С тех пор как певица оформила развод с турком Муратом Налчаджиоглу, в Сети бурно обсуждают, что происходит в ее личной жизни. Сама Ани Лорак отмалчивается. Ничего не говорит и Сергей Лазарев. Чем занимается в свободное от работы время один из самых привлекательных исполнителей отечественной сцены – настоящая загадка для его поклонников. Самое интересное, что у Ани и Сергея гораздо больше общего, чем кажется на первый взгляд.

Во-первых, оба бешено работоспособны. Складывается впечатление, что артисты постоянно на гастролях. В своих аккаунтах певцы постоянно публикуют фотографии и видео с выступлений из разных точек планеты. А если нет, то делятся с фанатами обещаниями презентации новых песен и их записями.

Во-вторых, Сергей и Ани воспитывают детей. У певца подрастает сын Никита, рождение которого тот скрывал на протяжении нескольких лет. А уж кто ему родил наследника, по-видимому, и вовсе никто не узнает. В свою очередь Ани Лорак воспитывает дочь Софию. Девочка пошла в первый класс и, по мнению наблюдательных фанатов, – копия отца. Лорак и Лазарев, несмотря на занятость, являются трепетными и внимательными родителями, все свое свободное время отдавая наследникам.

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Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)

А еще, когда выдается возможность, Ани Лорак и Сергей Лазарев частенько оказываются вместе на одних и тех же курортах (о том, что они часто пересекаются по работе, и говорить нечего). Однако встречи редки и коротки, поэтому оба ценят это время особенно высоко. К примеру, недавно артистов сняли вместе, хотя оба заняты в турах: у Ани Лорак – DIVA, а у Сергея Лазарева – N`Tour. "Наконец-то увиделись ненадолго между своими гастрольными турами... ❤❤ @anilorak мне мало!!!" – заявил ненасытившийся Сергей Лазарев, обращаясь к Ани Лорак. Та вторила ему: "😃Как же здорово было увидеться!" Снимки оба выложили в своих аккаунтах, и фанаты снова потерялись в догадках, какие чувства испытывают друг к другу исполнители.

Автор: Наталья Аряева26 февраля 2019, 13:35
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