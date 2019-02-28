Вспомнившую о Библии Лорак обвинили в смертном грехе
Высокие джинсы, водолазка и ботильоны – в таком образе предстала перед своими поклонниками Ани Лорак. Снимок певица сопроводила изречением из Библии.
"Обдумай стезю свою, и пусть шаги твои будут тверды", – процитировала Лорак стих из Книги притчей Соломоновых. По словам певицы, она начинает новую жизнь и намерена радоваться каждому дню, который дарит судьба.
Большинство поклонников восхитились прекрасным образом и мудрыми словами, процитированными Лорак. Но, как обычно, нашлись и злопыхатели, которые заявили, что артистка предала Украину.
"Предательница", "Вы знаете, что в Киеве ее забросали помидорами и всеми вещами, потому что она предала свою Родину?" – возмутились некоторые комментаторы. "Надоела своими образами", – написали пользователи.
Напомним, не так давно Ани Лорак разошлась с супругом Муратом Налчаджиоглу. От брака с предпринимателем у певицы есть дочь София. Артистка тяжело переживала разрыв и долгое время отказывалась комментировать личную жизнь.
Большинство поклонников рады, что Лорак решила начать все с чистого листа, пишет "Вечерняя Москва". "Хорошего дня, чудесного настроения и море позитива! Будьте счастливы", "Пусть около Вас всегда будет верный, преданный, любящий Вас и маленькую Софию, с большим и добрым сердцем, любимый Вами мужчина", – от всего сердца желают Ани Лорак подписчики.
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