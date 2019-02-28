Вспомнившую о Библии Лорак обвинили в смертном грехе

Известная певица Ани Лорак начинает новую жизнь. Артистка сообщила об этом своим подписчикам в Instagram. Рубежом для Лорак, судя по всему, стал развод с предпринимателем Муратом Налчаджиоглу. Некоторые подписчики с Украины вместо того, чтобы порадоваться за певицу, обвинили ее в предательстве Незалежной.

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