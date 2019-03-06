"Ты в этих очках такой знайка": Пугачева преобразила Галкина

Максим Галкин стал первым гостем новой передачи Киры Прошутинской "Он и Она". Прославленный юморист, шоумен, телеведущий рассказал о жизни с Аллой Пугачевой.

Максим Галкин считает, что любовь к Алле Пугачевой не изменила его. Он объяснил своем мнение: "Мне вообще кажется, что любовь человека не меняет. Это же достаточно эгоистичное чувство, сродни какому-то собственничеству. Я, кстати, достаточно ревнивый человек. Но, может, слишком в себе уверен, поэтому не катастрофично ревнивый".

При этом юморист подозревает, что Примадонна до сих пор его проверяет, "но доверяет". И она не имеет никакого отношения к успеху Максима. Он убежден, что добился призвания еще до того, как в его жизни появилась Алла Пугачева. Впрочем, с ее возникновением Максим Галкин повысил свои ставки. "Я родился с таким ощущением полной самодостаточности, собственного величия и тому подобное, что представить себе в чем-то уничижающем мое актерское самолюбие – "быть при Пугачевой" – мне даже в голову не приходило! Я испытывал кайф от того, что могу куда-то прийти вместе с Аллой, и я отхожу на задний план, потому что Алла входит – и она царица этого пространства. Меня это устраивает", – признался Максим Галкин.

Впрочем, все же в некотором смысле Алла Пугачева повлияла на юмориста. "Я запел с ее легкой руки. Советы как петь, как себя вести на сцене, одеваться – это она давала, да. Очки круглые, которые я сейчас ношу, – она посоветовала. Я люблю линзы, но она сказала: "Ты в этих очках такой знайка, я тебя таким полюбила. Иди и купи!", – рассказал артист.

Юморист не тешит себя надеждой, что когда-нибудь Аллу Пугачеву назовут "женой Галкина". " Хотя сейчас она в качестве шутки этим пользуется. Недавно мы были на юбилее Ирины Муравьевой, так она говорила, что пришла туда как жена популярного артиста", – поведал Максим Галкин. Он отметил, что счел это кокетством Аллы, но признался, что ему приятно.

Галкин и Пугачева никогда не ссорятся. Лишь пару раз у них были столкновения, однако ситуации быстро разрешались. Максим признался, что всегда первым шел мириться и извиняться. Кто главный в семье, Галкин точно сказать не может. "С умной женщиной ведь не поймешь! Когда к нам приходят гости, Алла всегда сажает меня во главу стола и всегда подчеркивает, что я хозяин дома…" – цитирует Максима Галкина сайт "Комсомольская правда".