Ведущую шоу "Дом-2" обхаживает чернокожий красавчик
Личная жизнь Ефременковой снова стала предметом обсуждения. О новом увлечении ведущей телестройки рассказала ее коллега Ольга Бузова. Звезда рассекретила, что за Юлией активно ухаживает участник шоу "Дом-2" Мондезир Свет-Амур. Запись анонса выпуска появилась в Instagram-аккаунте шоу "Бородина против Бузовой".
Парень уже крутил роман с Розой Максимовой и Анной Брянской, а также пытался привлечь к себе внимание Марины Гаджимурадовой. Теперь же он открыто говорит о симпатии к ведущей реалити-шоу Юлии Ефременковой.
Оказалось, что и сама ведущая давно испытывает к нему симпатию. Доказательством взаимной склонности Юлии и Мондезира служит и тот факт, что ведущая шоу "Дом-2" последнее время публикует в своем Instagram-аккаунте романтические посты, а также вскользь говорит о тайном поклоннике.
Бузова предложила Ефременковой и Свет-Амуру перестать скрывать свои чувства и объявить себя парой. Однако пока ведущая шоу "Дом-2" и его участник ограничиваются таинственными многозначительными улыбками.
Как писали "Дни.ру", Юлия Ефременкова долгое время была недовольна своей внешностью. Но благодаря подходящему специалисту ведущая шоу "Дом-2" добилась желаемых результатов. В прошлом году девушка увеличила губы и похвасталась поклонникам изменениями в своем микроблоге. Также она решилась на контурную пластику.
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