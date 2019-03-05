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Шоу-бизнес

"Поставили в сауне шеренгой и отобрали": Ревва шокировал признанием о попадании Галкина на экран

Максим Галкин. Фото: Пресс-служба
7 июня во дворце спорта "Мегаспорт" состоится XVII Ежегодная национальная телевизионная премия в области популярной музыки "МУЗ ТВ – 2019". Корреспондент "Дни.ру" узнал подробности.
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Максим Галкин неизменно ведет эту престижную премию с 2012-го. Не станет исключением и год нынешний. А компанию ему составят певец, шоумен, комедийный артист Александр Ревва, обещающий появиться в образах Артура Пирожкова и "бабушки легкого поведения", а также знаменитый актер, юморист и продюсер Михаил Галустян. 

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Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

О том, как руководство канала проводило отбор ведущих, Ревва рассказал в шуточной манере во время пресс-завтрака по случаю церемонии: "Нас всех привели в сауну, поставили шеренгой и стали выбирать. Галкина, понятно, первого утвердили". А сам Максим не без иронии добавил: "Прежде самым возрастным ведущим премии был Дмитрий Нагиев (в 2016-2018 годах. – Прим. ред.), но теперь от стариков отказались в пользу молодежи".

Корреспонденту "Дни.ру" стало интересно, почему среди ведущих нет полюбившихся за острый язычок Ксении Собчак и Леры Кудрявцевой. "Они – ведущие самодостаточные, может, еще и будут в списке", – туманно ответил директор премии "МУЗ ТВ" Арман Давлетяров. 

Зато уже точно известно, что специальным гостем церемонии станет сладкоголосый 24-летний казахский певец Димаш Кудайбергенов, уже завоевавший 35 музыкальных наград по всему миру.

Максим Галкин. Фото: Дни.ру/Феликс Грозданов

После пресс-завтрака Максим Галкин поспешил убежать – отказался отвечать на традиционные вопросы о своей жене Алле Пугачевой. "Я не общаюсь с прессой", – пояснил на ходу юморист, явно опасаясь сболтнуть лишнего и зная, как его даже невинные слова может исказить пресса. 

Автор: Феликс Грозданов5 марта 2019, 13:14
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Шикарная жизнь скромника Галкина

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