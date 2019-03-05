Дана Борисова отправила дочь жить на помойку

Дана Борисова снова поругалась с дочерью-подростком. Полина опровергла обвинения матери в том, что била ее, и пожаловалась на угрозы.

Полина назвала Дану хитрым и неадекватным человеком. "Не пускает меня домой даже просто забрать вещи. Говорит идти жить на помойку, что там мне и место", – пожаловалась 11-летняя дочь гламурной ведущей. Чтобы помирить их, подключились органы опеки, психолог и отец девочки-подростка. Однако усилия оказались тщетными.

Казалось, после встреч, обсуждений и прорабатывания проблемы наступил мир, но не тут-то было. "Мы поссорились! Она пригрозила, что выгонит из дома, поменяет замки. Я была в шоке, а потом подумала: есть же папа! Перебралась к нему. Первое время хотелось вернуться, но после встречи в опеке передумала. Мама заявила, что я бью ее. Но как? Я же ребенок. Стало очень обидно", – призналась Полина в разговоре с журналистами StarHit.

Она отметила, что с отцом живется хорошо. "Чувствую его внимание. Мы общаемся, он обо мне заботится, интересуется, как дела в школе. Правда, мамина слава не радует. Надеюсь, эти скандалы не помешают учебе и общению с друзьями", – выразила надежду девочка.

Дана Борисова представила свою версию событий. Ведущая рассказала, что с ней связался педагог Полины и пожаловался на плохое поведение ребенка. Дескать, 11-летняя наследница ведущей связалась с компанией старшеклассников, стала грубить учителям и хуже учиться. Дана Борисова попыталась повлиять на ситуацию. Она поговорила с Полиной, но, видимо, беседа оказалась непродуктивной.