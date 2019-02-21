Загнанная дочерью Борисова сбежала в клинику для наркозависимых
Своими переживаниями Борисова поделилась с подписчиками в Instagram. По словам телеведущей, из-за проблем с дочкой и "загнанности" она была вынуждена снова полететь на остров Самуи в Таиланде. На этом острове, где несколько лет назад звезда проходила лечение от наркозависимости, она пробудет пять дней.
"Большое спасибо подружке и любимому психологу, которая приютила на втором этаже своего уютного домика и поработала с моим сознанием и подсознанием", – написала Дана.
О проблемах с дочкой Полиной Аксеновой, вступившей в переходный возраст, Борисова сообщила недавно. По ее словам, ребенок полностью вышел из-под контроля, стал вести себя развязно. Как рассказывала Дана, девочка ругается матом.
Позже девочку вообще пришлось отправить к отцу, с которым телеведущая в разводе. В один из дней Полина ударила мать ногой в грудь – по словам Борисовой, очень сильно и метко.
Дочь после скандала сбежала из дома, а травмированная ведущая вызвала неотложку. Медики предложили обратиться полицию и снять побои, однако Борисова отказалась заявлять на 11-летнего ребенка. Дана попыталась помириться с наследницей, однако усилия Борисовой результата не принесли.
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