"Маленький, теплый комочек": многодетная Кожевникова показала малыша

В семье популярной актрисы Марии Кожевниковой пополнение. Она опубликовала фотографию своего малыша.

Мария Кожевникова – многодетная мать. Популярная артистка воспитывает троих сыновей, младшему из которых нет и двух лет. В отличие от многих коллег по шоу-бизнесу, она предпочитает лишний раз не "светить" детей в своих аккаунтах в социальных сетях и общественных местах.

Несмотря на плотный график, Кожевникова старается проводить время с сыновьями максимально продуктивно. Она серьезно занимается с детьми, воспитывая в них положительные качества. Что касается такой редкости в современных реалиях, как гуманность, Мария взращивает ее в мальчиках благодаря новому члену семьи – актриса завела щенка.

Фотографию питомца Мария Кожевникова опубликовала в Instagram. "В общем, так! Ни у меня, ни у мужа никогда не было никаких животных дома, даже рыбок. Это огромная ответственность, а с нашим графиком и при трех маленьких детях это очень сложно", – сообщила она.

Звезда призналась: увидев очаровательного кроху, она не смогла с ним расстаться. "Когда я взяла в руки этот маленький, теплый, с преданным и любящим взглядом комочек, расстаться с ним было невозможно! Сделала сюрприз и привезла его домой! Счастью детей не было предела. Знакомьтесь – Снежок, Пушок, он же Сахарок и Бусинка. Это померанский карликовый шпиц, невероятно веселый и общительный!" – отметила Мария Кожевникова. Подписчики пришли в восторг от фото щенка и рассыпались в комплиментах.