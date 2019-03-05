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"Маленький, теплый комочек": многодетная Кожевникова показала малыша

Мария Кажевникова. Фото: www.globallookpress.com
В семье популярной актрисы Марии Кожевниковой пополнение. Она опубликовала фотографию своего малыша.
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Мария Кожевникова – многодетная мать. Популярная артистка воспитывает троих сыновей, младшему из которых нет и двух лет. В отличие от многих коллег по шоу-бизнесу, она предпочитает лишний раз не "светить" детей в своих аккаунтах в социальных сетях и общественных местах.

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Мария Александровна Кожевникова

Мария Александровна Кожевникова актриса, певица, депутат Госдумы

Несмотря на плотный график, Кожевникова старается проводить время с сыновьями максимально продуктивно. Она серьезно занимается с детьми, воспитывая в них положительные качества. Что касается такой редкости в современных реалиях, как гуманность, Мария взращивает ее в мальчиках благодаря новому члену семьи – актриса завела щенка.

Фотографию питомца Мария Кожевникова опубликовала в Instagram. "В общем, так! Ни у меня, ни у мужа никогда не было никаких животных дома, даже рыбок. Это огромная ответственность, а с нашим графиком и при трех маленьких детях это очень сложно", – сообщила она.

Фото: instagram.com/mkozhevnikova

Звезда призналась: увидев очаровательного кроху, она не смогла с ним расстаться. "Когда я взяла в руки этот маленький, теплый, с преданным и любящим взглядом комочек, расстаться с ним было невозможно! Сделала сюрприз и привезла его домой! Счастью детей не было предела. Знакомьтесь – Снежок, Пушок, он же Сахарок и Бусинка. Это померанский карликовый шпиц, невероятно веселый и общительный!" – отметила Мария Кожевникова. Подписчики пришли в восторг от фото щенка и рассыпались в комплиментах.

Автор: Наталья Аряева5 марта 2019, 09:36
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