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Шоу-бизнес

"Круче Пугачевой": россияне сметают билеты на концерт Цымбалюк-Романовской в храме Христа Спасителя

Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото:instagram.com/vitalinaromanovskaya
Москва пресыщена культурными событиями – каждый вечер она соблазняет жителей и гостей концертами, спектаклями и выставками. Но в этом году самыми важными, конечно, станут три весенние музыкальные программы, которых народ ждет с особым волнением. 
прочитано 956 раз

Валерий Леонтьев в марте и Алла Пугачева в апреле отмечают 70-летие. Оба дают большие юбилейные концерты в Кремле. А еще в апреле поклонники хорошей музыки соберутся в храме Христа Спасителя. Здесь, в Зале церковных соборов – намоленном месте, где собираются предстоятели со всего мира, состоится концерт одной из самых талантливых пианисток современности, Виталины Цымбалюк-Романовской.

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 Виталина Цымбалюк-Романовская

Виталина Цымбалюк-Романовская Украинская пианистка

Права выступить в этих Богом обласканных стенах удостаиваются лишь большие артисты, к которым, безусловно, принадлежит и эта пианистка. Выпускница Киевской консерватории считалась самой одаренной и перспективной на курсе. Однако блестящей карьере и лучшим залам мира она предпочла тихую семейную жизнь – отдала лучшие годы жизни старику, отплатившему черной неблагодарностью.

Появление бывшей жены Армена Джигарханяна в зале главного кафедрального собора страны да еще в день светлого Воскресения Христова кажется знаковым – все шушукаются: мол, сам Бог помогает ей, направляет и оберегает от напастей. Многие называют Виталину лучшим олицетворением ангела на земле, поэтому летящая из-под ее артистических пальчиков музыка кажется неземной. Подвиг и жертвенность пианистки восхищают – ее с радостью ждут на премьерах, целуют руки, умоляют дать автограф, просят о совместном фото. Увы, находятся и те, кто хочет видеть фото Виталины Цымбалюк-Романовской на уголовном деле, хотят, чтобы она лабала "Мурку" на зоне. Но не дождутся враги!

Говорят, люди часами стояли в очереди в день начала продаж билетов, чтобы купить лучшие места в зале. "Она же круче Пугачевой!" – уверены почитатели таланта Виталины. В светлый пасхальный день они хотят быть в компании артистки, которая послана всем нам для утешения и радости.

Фото: Пресс-служба

Виталина Цымбалюк-Романовская будет выступать не одна – на сцену Зала церковных соборов выйдет ее возлюбленный Прохор Шаляпин. А среди специальных гостей значится еще одна прекрасная пара нашего шоу-бизнеса – Юлиан и Анастасия. И как же красиво из их уст прозвучит традиционное пасхальные приветствие: "Христос воскресе!" Воистину воскресе! Помогай Бог Виталине и всем талантливым людям в ее лице!

Автор: Иван Губкин5 марта 2019, 11:04
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