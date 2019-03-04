"Прогрессирующая болезнь?": Исхудавшая Началова ужаснула странным снимком

Снимок известной певицы Юлии Началовой с застывшим лицом напугал поклонников артистки. Особенно смутили фолловеров неестественно искривленные ноги певицы.

Юлия Началова сейчас на гастролях в Санкт-Петербурге. Певица решила похвастаться перед подписчиками микроблога своим чудесным питерским стилистом. Однако в итоге артистка напугала поклонников.

Фанатов смутило застывшее выражение лица Началовой. А еще больше – нижняя часть снимка: ноги и "пятая точка" артистки выглядят очень странно. Некоторые подписчики предположили, что изменения во внешнем виде Юлии – результат прогрессирующей болезни. Певица уже много лет страдает от подагры, вызывающей изменения формы суставов. Певице даже приходится прятать кисти рук.

В то же время, оптимисты заметили на фотографии напоминающее обручальное кольцо на безымянном пальце правой руке Началовой. Они решили, что это подтверждает их предположения о том, что избранник певицы сделал ей предложение руки и сердца. Сама Юлия о своей личной жизни не распространяется.

Что же касается самого снимка Началовой, то, скорее всего, это просто неудачный фотошоп, решили фолловеры. "Я очень уважаю Юлию, но очень видно фотошоп. Там, где попа и живот съехала картинка", "Честно – фото не самое удачное", – комментируют фотографию подписчики. Они рекомендуют Началовой внимательно следить за тем, что она публикует в Сети.