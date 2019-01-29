Изменившаяся до неузнаваемости Началова загремела в клинику

Утро певицы началось в элитной стоматологической клинике. Для нее важна красивая белоснежная улыбка, чтобы блистать на сцене, экране и обложках журналов. Правда, сейчас поклонники смотрят не на ровные зубы, а на лицо артистки.

Узнать Юлию Началову на свежем снимке совершенно невозможно. Глаза, скулы, подбородок, линия лба, уши – все какое-то чужое, другое, незнакомое. Пластическая операция? Неудачный макияж? Странный свет? Или в погоне за глянцем Юля переборщила с ретушью снимка из зубоврачебного кабинета? Бог ведает...

"Перестарались немного с фотошопом", "Узнать просто невозможно", "Кто это на фото?", "Это не Началова, я ее хорошо знаю!" – удивляются подписчики.

31 января певице стукнет 38 лет. И народ гадает, с чем связаны резкие перемены во внешности звезды. Может, больна? Или на нее так влияет новая любовь? Певица готовится к свадьбе с неким Вячеславом, с которым выходила в свет весь прошлый год.

"Я судья. Работаю в Нижнем Новгороде, состою в коллегии судей", – признался в интервью "Дни.ру" жених Началовой. – Я не бедствую. К счастью, на хлеб с икрой хватает, но на чувства это не влияет".

Юлия Началова заявила: "Я не против снова создать семью, снова забеременеть и родить. Хотела бы на сей раз мальчика". Она уверяет, что учла ошибки прошлых отношений, и теперь у нее все иначе. К тому же ради Вячеслава она готова меняться – говорит, что стала правильно питаться, что он ее мотивирует к здоровому образу жизни.