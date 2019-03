Робби Уильямс впал в депрессию после тяжелой утраты

Робби Уильямс в шоке: так подействовала на известного певца кончина любимой черепахи. Подруга покойного Гиггза – черепаха по имени Руни - впала в депрессию.

За жизнь любимца Робби Уильямса – Гиггза – боролись лучшие специалисты, но все их усилия были напрасны. Смерть любимой черепахи стала неожиданностью для певца и всего его семейства, они тяжело переживают утрату.

Робби Уильямс узнал трагическую новость, вернувшись с гастролей в свой дом в Лос-Анджелесе. Выяснилось, что Гиггз в последнее время почти не двигался и отказывался от еды. Специалист по водным черепахам сделал все возможное, но спасти питомца не удалось.

Смерть партнера стала ударом для второй черепахи по кличке Руни. Она впала в депрессию, перестала двигаться. У Руни диагностировали клиническую депрессию. Роби Уильямсу рекомендовали срочно купить взрослого самца для компании Руни – что певец и сделал, пишет Daily Mail.

В феврале британский певец порадовал своих поклонников новым альбомом. Робби Уильямс выпустил пластинку под названием Under The Radar Vol. 3. В альбом вошли 14 ранее неизданных песен. Как сообщалось, музыкант решил создать антологию альбомов, в которые войдут все треки, не вошедшие по тем или иным причинам в его пластинки. Under The Radar Vol. 3 , как и слледует из названия, стал третьим в череде таких альбомов Робби Уильямса.