Заклеванный россиянами Виторган разразился отборной бранью

Актер не выдержал критики пользователей Сети по поводу его запутанных отношений с супругой Ксенией Собчак. Максим Виторган обрушился на хейтеров с гневной отповедью, не стесняясь в выражениях.

Вся страна с неподдельными интересом следит за перипетиями в жизни звездной пары. Однако россияне не ограничиваются чтением новостей о Максиме Виторгане и его жене. Многие высказывают свое мнение артисту в Instagram.

Зачастую комментарии носят фамильярный характер. "Ну как же так можно? За бабло можно все? Изобразить обманутого мужа, чтобы пришли на спектакль, а Ксюше заплатил Первый канал. Низко и стыдно. И зубы, которые изменили речь, не дают улыбнуться нормально… У Вас что-то свое вообще осталось, или Вы только выполняете указания Ксении Анатольевны? Имидж ничто, жажда все?" – написал один из пользователей соцсети.

Виторгана возмутили такой тон и беспардонное вмешательство в личную жизнь. Он ответил в грубой форме с применением нецензурных выражений.

"Какое это все дает вам моральное право лезть ко мне со своим мнением о моей личной жизни? В тот момент, когда вам хочется писать, вы же не делаете это в штаны и не спускаете их при всех, правильно? Вы терпите. Так с чего вы решили, что с этим процессом вы не должны терпеть? Идите на форумы тех изданий, где вы читаете про меня всякую… и испражняйтесь там своим мнением на здоровье. Чего вы ко мне-то претесь с ним? Я не прошу лезть в мою личную жизнь. Я говорю: лезете со своими суждениями по этому поводу? Идите… Со всем уважением", – высказался взбешенный актер.

"Максим Виторган устроил шоу "Пусть говорят" у себя в комментариях после того, как его обвинили в пиаре и в том, что пляшет под дудку Ксюши. Все в итоге были посланы далеко", - прокомментировал происходящее Telegram-канал "Только никому".

Несмотря на негативную реакцию артиста, подписчики не перестали забрасывать его вопросами и комментариями. "Максим, скажите, что это слухи, что вы развелись с Ксюшей...", "Максим! Выглядишь великолепно. Не грусти и не переживай, она стерва и не достойна тебя, а у тебя все еще будет", "Ксюша не для семьи... У нее другие цели и задачи! У каждого своя дорога", – высказались фолловеры в аккаунте Максима Виторгана.