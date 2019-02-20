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Оставивший неверную жену Виторган преобразился

Максим Виторган. Фото: www.globallookpress.com
Максим Виторган уехал в Екатеринбург на гастроли. Популярный актер показал две фотографии, сделанные в этом городе, с разницей в год. По мнению фанатов, артист переменился, причем в лучшую сторону.
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В Екатеринбург Максим Виторган прибыл вместе с "Квартетом И" и актером Алексеем Макаровым, сыном легендарной артистки Любови Полищук. Год назад тем же составом знаменитости представили публике спектакль "В Бореньке чего-то нет". На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Максим Виторган опубликовал коллаж из двух фото, сделанных с одними и теми же артистами в одном и том же месте, но с разницей в 12 месяцев.

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Максим Эммануилович Виторган

Максим Эммануилович Виторган Актер

"Екатеринбург год спустя #вборенькечеготонет . Ну, игривости во мне поубавилось;-))) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – сделал вывод Максим Виторган. А вот подписчики артиста высказали мнение, что он стал выглядеть лучше.

"Стали красивее👍", "Виторган съел молодильное яблоко???🤣", "Виторган похудел", "Отлично выглядите!", "А Максим Самый 🔥", "Макс похорошел однозначно!", "Год спустя – это нижнее фото ? Мне, кажется, у вас поубавились также кг", "Дааа, красавчики!!! Брутальные!! Максим, вы Капец какой хорошенький!!! ( в суровом смысле этого слова))))💕", "Моложе даже выглядите", – рассыпались в комплиментах поклонники.

Некоторые подписчики предположили, что скандал, связанный с неверностью жены Максима Виторгана Ксении Собчак (ей приписывают роман с режиссером Константином Богомоловым), положительно сказался на актере. Дескать, он похудел, помолодел, а театральные постановки, в которых он занят, пользуются повышенным вниманием.

Автор: Наталья Аряева20 февраля 2019, 15:30
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