"Ничего я ей дарить не буду!": Буйнов высказался о юбилярше Пугачевой

17 апреля Алла Пугачева даст концерт в Кремле по случаю 70-летия. В свободной продаже билетов на это выступление давно нет, а перекупщики просят по 300 тысяч за 6 ряд партера. Александр Буйнов считает, что это – форменное безобразие.

О том, чем порадует Александр подругу молодости в день ее 70-летия, он пока не думал. "Ничего я ей дарить не буду – никогда этого не делаю, – огорошил он. – Ну или придумаю что-то в последний момент".



Буйнов на единственный за 10 лет сольник Аллы Пугачевой уже приглашен. "Буду сидеть в зале и думать: "Что же Алла на сей раз придумала? Чем снова удивит?" – улыбается певец. – Хотя она может ничего и не выдумывать, а просто выйти на сцену в черном кабинете, как это было в 1998 году в программе "Избранное", и изложить свои мысли о любви, о вечном, о том, о сем... Ей не нужно танцевать, не нужно делать яркое костюмированное шоу, не нужно и перья втыкать в разные места – от нее нее этого ждут. И она умеет вызывать в людях и смех, и слезы".

Видимо, за это умение вызывать в людях и смех, и слезы госкорпорация "Вертолеты России" решила выделить Пугачевой 40 миллионов рублей на проведение юбилейного концерта. "Могли бы и больше дать, хотя бы сотку, – возмущен скудностью бюджетной подачки Буйнов. – Ведь Алла Пугачева – наше народное достояние! Она значит очень многое для всей страны, ее вклад в культуру и жизнь каждого из нас огромен! А для меня она – прежде всего высокого класса драматическая актриса, а не певица, прекрасный, образованный человек".