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Шоу-бизнес

"Можете отвернуться и не смотреть": дочь Толкалиной рассказала об анорексии

Мария и Любовь Толкалины. Фото: www.globallookpress.com.
Дочь Любови Толкалиной не выдержала и ответила подписчикам, приписавшим ей анорексию. Девушка посоветовала отвернуться и не смотреть.
прочитано 1355 раз

Любовь Толкалина на днях выложила в своем Instagram снимки с отдыха в Индии, где она провела две недели с 17-летней дочерью Марией. Они занимались йогой и много путешествовали по стране. 

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Подписчики экс-супруги Егора Кончаловского высоко оценили красоту 41-летней Любови и ее стремление к здоровому образу жизни. Толкалину наградили десятками комплиментов, а вот внешний вид ее дочери-подростка у многих подписчиков вызвал беспокойство. 

Мария показалась большинству комментаторов излишне худой. Некоторые даже предположили, что она страдает анорексией. Ведь всего год назад девушка весила на 30 кг больше. Более того, мать жаловалась подписчикам, что буквально кормит дочь с ложечки, либо предлагает съесть кусочек запеканки "за деньги".

Сама Мария пришла в бешенство от советов на странице матери. 

"Я смотрю, вам нравится обвинять. Это самое легкое. И это ваш выбор. Вы можете отвернуться и не смотреть на то, что вам не нравится. Зачем кидать камни в других?" – ответила Мария в своем Instagram.

Девушка уверяет, что она ведет правильный образ жизни, регулярно занимается спортом, поэтому так выглядит.

3 марта 2019, 17:45
ФОТОРЕПОРТАЖ

Откровенные фото Любови Толкалиной

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