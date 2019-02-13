"Уничтожу эту тварь!": Солнцеву пригрозили тюрьмой за грязное оскорбление

Александра Рашель готовит иск к скандальному шоумену. По словам предпринимателя, Гоген Солнцев набросился на нее с оскорблениями.

Эксперт в области пластической хирургии приняла участие в съемках выпуска программы Андрея Малахова "Прямой эфир", посвященного отношениям актера с супругой. Александра Рашель заявила, что операцию жене шоумена провели плохо. Она уверена: процедуру по подтяжке кожи сделали даром. Гоген Солнцев обвинил собеседницу во лжи, добавив, что потратил на это несколько миллионов.

"Ей сделали очень плохо операцию, потому что на халяву не бывает хорошо. Я все время говорю правду. Сделано плохо. Лифтинг – тяжелейшая операция. Грубо говоря, снимают скальп. Дорогущая операция. Это насекомое начало орать, что он несколько миллионов отдал. Да какие несколько миллионов?! У меня клиника входит в пятерку самых дорогих в Москве, на Цветном бульваре. У нас эта операция стоит 500 тысяч рублей", – цитирует Александру телеканал "360".

После этого шоумен бросил обидное замечание в адрес предпринимателя. "Сама ходит с мочалкой на голове, косой глаз, и будет тут на мою бабку нести!" – отметил Гоген Солнцев. Отметим, что Рашель прошла курс химиотерапии и теперь вынуждена носить парик. Неудивительно, что слова Гогена задели ее.

Александра решила подать иск к звезде и уже нашла адвоката. "Я его урою. Он у меня заплатит за все. Я человек военный, я израильский человек. Ходила на войну. Представляете, я эту гусеницу ударила бы? Он бы не выжил. И я боялась, что спадет парик. Я эту тварь уничтожу!" – заключила Рашель.